Entre ansiedad y alegría: Nuevos alumnos de UV ya no quieren clases en línea

Entre nervios y alegría, alumnos de nuevo ingreso a la Universidad Veracruzana celebraron el regreso a las aulas, expresando hasta su desdén por el modelo en línea que se implemento desde hace dos años debido a la pandemia de COVID.Además, mientras que unos describen este retorno como una “gran oportunidad”, otros afirman enfrentar sentimientos de ansiedad, por lo piden incluso a su nueva casa de estudios considerar medidas para apoyar la salud mental de estudiantes que vuelven a interactuar de manera presencial.“Yo creo que el Coronavirus es solamente uno de muchos factores, personalmente me siento muy ansiosa porque ya van dos años que no veo a nadie presencial, creo es la primera vez que hablo con alguien así, de mucho, mucho tiempo de forma presencial, entonces sí yo creo que es más el tema de salud mental, que es importante”, dijo la joven Frida, quien logró ingresar a la carrera de Física.Durante un sondeo realizado por alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, comentó que sería ideal que la UV proporcionara “una orientación para regresar a clases”.Por su parte, Ana Aranza, ahora estudiante de arquitectura, comentó que ella ya había tenido clases presenciales en el bachillerato, por lo que mostró su alegría ante el retorno total en la UV.“Igual estoy muy emocionada porque no quería entrar en línea, no es lo mismo, es muy diferente, aprendo más en presencial, entonces estoy muy contenta de que sea así”, dijo.Nicolás, estudiante de ingeniería civil, explicó que él también “tuvo la suerte” de tener clases presenciales en su preparatoria y hoy “se siente muy bien” ya no tener que lidiar con las clases en línea.“Siento que es una gran oportunidad porque pues nos explicaban que la generación del 2020, 2019, al igual están entrando ahorita y pues no sé siento que es una gran oportunidad que debemos aprovechar bien, (...) me da mucho gusto la verdad”, dijo.Mientras que Emilio, de ingeniería ambiental, confesó nunca haberse acostumbrado al modelo virtual y ya extrañaba las aulas“Ahorita siento que todos estamos llevándolo un poco tranquilo de momento, está agradable el ambiente. (…) Un poco de nerviosismo, es más que nada por el regreso y conocer a los compañeros”, dijo.Diana, quien estudiará arquitectura, compartió sentirse nerviosa ante los nuevos compañeros que conocerá y celebró además las medidas de seguridad en su facultad.“Creo que en nuestra carrera sí es muy importante que llevemos presenciales por todo lo que hacemos, las maquetas, la tareas”, dijo.Alan, de ingeniería civil, afirmó que estar en su facultad es “mejor que estar en casa” pues fue difícil el confinamiento, por lo que llamó a aprovechar esta oportunidad.Y por último, Jesús, de la misma facultad, reconoció sus nervios pero también estar contento pues hoy todo “está mucho mejor”.“Orgulloso porque pude quedar. (…) A algunos como que sí los vi temerosos, a otros no... está normal y pues no sé, creo que aún hay personas que siguen viviendo con miedo por el COVID pero yo creo que ya va a ser algo normal que puede no sé cuántos años durar y no irse”.