Entre críticas, delegado de educación deja el cargo en Tantoyuca

A partir de que se informó de la sustitución en el cargo de Delegado Regional de Educación en Tantoyuca por parte de Sergio Hernández Cortés, algunos docentes manifestaron que su salida ya era inminente, que se habían demorado en definir esa postura por medio de la SEV; mientras que otros que aspiran a cargo público, consideran que tomó ventajas sobre otros que no usaron el cargo para hacer previa promoción al hacer varios banderazos de obra.



Sergio Hernández Cortés, tras una irregular gestión administrativa, tuvo que ser sustituido por otro docente, siendo Graciela Rentería Curiel quien estará al frente de la delegación. Así lo determinó un sector magisterial que sólo espera no se genere algún tipo de inconsistencia en el nuevo mandato.



“La separación del maestro Sergio obedece a que cada quien busca intereses personales y pues realmente desconocemos el motivo final, quizás fue por su trabajo, en la forma de tratar al magisterio, en su momento, le faltaron muchas cosas por cubrir, en dos o tres ocasiones que lo fuimos a visitar se hacía el importante, le faltó respeto y que nos escuchara.



“Nosotros como docentes criticamos su trayectoria, se buscaba construir para que diera soluciones y no hicieran más grandes los problemas; ahorita no vemos que sea una persona que haya cambiado, varias ocasiones se dieron manifestaciones frente a Delegación y él sabía los motivos”, explicó el supervisor escolar, Jesús Perea.



También opinó sobre la llegada de la nueva encargada que quedará al frente de la delegación de educación Tantoyuca, quien tendrá varios municipios en la región.



“La hemos visto en la lucha magisterial, pero no conocemos su aplicación en lo educativo, tiene una función difícil, ojalá que tenga aceptación en su trabajo, que tenga tolerancia y presencia y se nos invite a una reunión donde tome en cuenta a los supervisores; porque el anterior, Sergio Hernández, nunca tuvimos una reunión de carácter oficial, donde a nosotros se nos convocará, ni una que yo recuerde, y con la nueva delegada que entra, esperamos que esta ves tome a cuenta todo el valor que tiene de sus docentes” Perea Hernández, encargado en la zona 085.



Por otro lado, Francisco Hernández, quien se inscribió para competir en una elección popular el próximo 6 de junio, consideró que la renuncia de Sergio Hernández, puede obedecer a una aspiración política, pero advirtió que reclamarán por haberse hecho promoción en los últimos días con banderazos de obra a cargo de Espacios Educativos de Veracruz.



“Nosotros no tenemos conocimientos, ninguna información de que el compañero Sergio, que se haya registrado a algún tipo de aspiración por Tantoyuca a la alcaldía, desconocemos porque a todos se nos dio un plazo hasta el octubre del año anterior para poder dejar un cargo, y posteriormente esperar los registros; hay que recordar que él estuvo ocupando su cargo para hacer promoción con su puesto de delegado de educación acompañado del Instituto De Espacios Educativos, hasta finales del mes de febrero de este año, si nos causa extrañeza, porque además de tener una gestión nada regular, ahora hace su renuncia, y no es casualidad” explicó el aspirante Francisco Fernández que espera fecha de la designación de su partido