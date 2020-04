Entre pasillos vacíos, algunos todavía trabajan en tianguis de Boca del Río

Algunos locales del tianguis de Boca del Río se mantienen operando durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, no obstante, más del 70 por ciento de los vendedores han decidido cerrar debido a las bajas ventas.



La mayoría del comercio que todavía opera es de ropa, calzado y accesorios; pese a que son pocos los ingresos, afirman que si no salen a buscar, tampoco tienen para el sustento diario.



"Esta abriendo el 30 por cierto, los demás dejaron de venir porque la venta está muy baja, los pasillos están vacíos. Venimos a ver si sacamos para comer y nos retiramos, hay que buscar la manera de sobrevivir", dijo Carmen Arenas, comerciante del tianguis.



La advertencia del Ayuntamiento es que en cualquier momento pueden darles el aviso de que deben cerrar sus locales, en tanto no sea así, continuarán trabajando.



"Esta muy difícil la situación; abrimos pero no hay mucha gente. Tenemos que buscarle porque de todas formas hay que pagar la luz, la renta", dijo Marisela Rodríguez.



El tianguis de Boca del Río abre de jueves a domingo, cada semana son menos los locatarios que deciden trabajar.



"Muchos son de la tercera edad y ya mejor no vienen", insistió.



Los comercios de alimentos también lucen vacíos en el tianguis ubicado en la cabecera municipal de Boca del Río.