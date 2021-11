Entre protestas, liberan a Exdiputado que atropelló y mató a niña, en Huatusco

Tras una audiencia que duró tres horas, fue liberado el exdiputado Antonio "N" .Esto provocó el enardecimiento de los familiares, quienes bajo consignas, amenazas y pedradas fueron dispersados con tiros al aire por la Policía Municipal.El argumento del abogado defensor del Exdiputado fue que el artículo 19 no contempla el atropellamiento y muerte de la menor como delito grave y por eso el juez determinó su liberación.El proceso continuará, sin embargo, familiares y vecinos de la menor no aceptan la liberación y lanzaron amenazas, piedras a las patrullas donde trasladaban al inculpado.Los manifestantes se trasladaron hacia la Comandancia para continuar exigiendo justicia, porque consideran que este diputado si bien no lo hizo con dolo, iba en estado de ebriedad como lo mostraron en un video.Lamentaron que una niña de 8 años falleciera de esta forma por un individuo irresponsable que viajaba en estado de ebriedad.Expresaron que continuarán su lucha para que este exdiputado pague con cárcel el daño que causó a una menor y a su familia.