Entrega de despensas de MORENA en Perote fue “montaje” de oposición, aseguran

El diputado local por el distrito Coatepec, Adrián González Naveda interpuso una denuncia por suplantación de identidad por el montaje en la entrega de despensas en el municipio de Perote.



El legislador, quien acudió a la Fiscalía en Perote, afirmó que la entrega de despensas que se hizo a nombre del candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Baruch Ortiz Herrera para la Alcaldía de ese lugar, fue un montaje con falsos militantes orquestado por José Yunes Zorrilla, candidato a la diputación federal.



“Fue con una camioneta falsa donde se bajan falsos militantes de MORENA a entregar las despensas y tomar el video y con ello, lastimar la honra y moral de un candidato (…) El montaje fue burdo, invirtieron mucho para que en sus redes se viralizara el hecho”, dijo.



Expuso, que la camioneta que se observa en un video que se hizo viral en las redes sociales, fue ubicada por la ciudadanía quien la reportó, por lo que la Policía Estatal la intervino, pero al no traer ya la publicidad de Morena no se puso configurar el delito en flagrancia.



No obstante, el Diputado dijo que se interpuso la denuncia para que la autoridad correspondiente investigue el hecho, pues se cuenta con las pruebas de que hubo suplantación de identidad en un montaje.



“Es un delito hacerse pasar por otras personas, la gente ubicó la supuesta camioneta que es de Morena, ya no traía publicidad, sin embargo, la gente reconoció las placas. Fue intervenida y perseguida por la Policía Estatal pero no se configuró el delito en flagrancia. Se pide se investigue con las pruebas que se tienen y que se señale penalmente a los dueños de esa camioneta”, finalizó.