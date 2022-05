Entregan apoyos a deportistas veracruzanos

La Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya, reconoció el esfuerzo y trabajo que se ha logrado en favor de las y los deportistas de la entidad, lo que ha sido producto del esfuerzo de las autoridades estatales, como es el caso del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del titular de la SEV, Zenyazen Escobar García.En el marco de la entrega de apoyos a deportistas veracruzanos, la funcionaria estatal señaló que, en cumplimiento a la encomienda del mandatario estatal, se cumplieron con los apoyos a este sector, lo que, sin duda, dijo, llena de orgullo tanto a los atletas como a sus familiares y a la sociedad veracruzana en general.“Estoy muy contenta de haber concretado este apoyo que el señor gobernador nos encargó que viéramos; el cómo superar los obstáculos que pudiera haber, porque como tema administrativo no podía esperar más, porque nuestros deportistas se lo merecían y ya hoy es una realidad que festejamos con sus familias y sus entrenadores”, apuntó.Asimismo, al hacer uso de la voz, la Oficial Mayor reconoció la constancia que es, lo que hace que se pueda obtener una medalla o simplemente llegar a la meta y decir “lo conseguí”; y aunque destacó que algunos obviamente no llegan con los mismos resultados, “sufrimos y disfrutamos, compartimos su esfuerzo, y dedicación”.“Porque si están aquí es porque son ganadores y porque están poniendo en alto el nombre de Veracruz, pero también porque han vencido las adversidades, porque es un luchar día con día por obtener una medalla; algunos obviamente no llegamos con los mismos resultados, porque si están aquí es porque han puesto en alto el nombre de Veracruz, pero porque han luchado día con día al igual que sus padres y entrenadores, lo cual nos llena de orgullo”, detalló.Para finalizar, la encargada de las finanzas en la SEV, aseveró que todos los días están pendientes de temas educativos, pero también administrativos para que el recurso sea aprovechado de la mejor manera.