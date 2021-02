Entregan arma del Inspector de Policía de Orizaba pero sigue sin presentarse

El regidor V del Ayuntamiento de Orizaba, José Francisco Aguilar, dio a conocer que ayer la madre del inspector de la Policía Municipal, Víctor Hugo Cid, entregó el arma de cargo de su hijo y aseguró en la sesión del Comité Municipal de Seguridad a la que llegó, que su descendiente no es un delincuente.



“Estábamos en la sesión del Consejo Municipal de Seguridad, cuando arribó la madre del inspector de policía, del comandante Víctor Hugo Cid, para entregar su arma de cargo al Alcalde estando todos presentes y se procedió a recibirla y llamar a la autoridad de la Policía Estatal, a un mando de nombre Plutarco que es el encargado de la Policía Estatal en la ciudad”.



Añadió que se levantó un acta circunstancial del hecho y después la señora se retiró a su domicilio. “Ella dijo que era la encargada de entregarla y que su hijo no está vinculado con la delincuencia, que no ha cometido algún ilícito pero por su protección, no se presenta. Su mamá no tenía la capacidad de hacer una renuncia a nombre de su hijo, ella sólo entregó su arma y ésta fue recibida”.



Dijo que por lo que entiende, Víctor Hugo Cid abandonó su trabajo y es que apuntó que después de que falte más de 3 días a su empleo entonces causaría baja. Por ello, comentó, el Alcalde deberá tomar la decisión y las autoridades podrán proceder a como ellos consideran que corresponde.



De igual forma, destacó que faltaban hasta ayer dos armas, una es la que tenía el inspector; ahora sólo hay una extraviada.



Sobre los 350 policías municipales que están inhabilitados, apuntó que no serán despedidos pero tampoco tendrán la figura de guardias municipales, menos de efectivos de la municipal.



Al cuestionarlo si está de acuerdo con la requisa que se hizo a la corporación policiaca o si creyó que fue excesivo el modo, el regidor de MORENA indicó que ningún edil conoce el fundamento por el cual se hizo.



“No se nos ha informado sobre la fundamentación para la incursión al edificio de la inspección y sería muy precipitado de mi parte decir que obedece alguna causa política y no lo creo así, pues en estos días deberá haber comunicación al respecto. Lo que sí sé es que hay averiguaciones en torno a los eventos que ocurrieron con la Policía Estatal y que probablemente, sin tener la certeza, está relacionado el hecho de que se están llevando al cabo esas medidas”.