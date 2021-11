Entregar recursos del predial y agua al Estado complicaría servicios: Igor Rojí

El alcalde Igor Rojí López mencionó que de dirigirse el recurso del predial y agua potable hacia el Estado, se podría complicar su devolución y no fluir con la rapidez que se necesita para mantener la calidad de los servicios que hay en Orizaba.Señaló que eso sería una preocupación, pues los ingresos municipales, principalmente el predial y el agua potable, se destinan al pago de la limpia pública, el alumbrado, el arreglo de parques y jardines, entre otros.Mencionó que es un dinero que se necesita día a día, pero entonces habrá que esperar a que lo devuelvan.Indicó que desde el ayuntamiento se ha buscado fortalecer las finanzas municipales a través de un Código Hacendario.Consideró que el Estado debería respetar el artículo 115 constitucional y la autonomía municipal, fortalecer las finanzas municipales y los ingresos del municipio.Indicó que tan sólo hay 11 millones de pesos que se adeudan a Orizaba de programas del 2016 y 2017 y que a la fecha no han sido entregados.Mencionó que, si bien en esos años había otras administraciones, a su llegada el gobernador Cuitláhuac García firmó un convenio comprometiendo que los recursos se entregarían al municipio a través de la SEFIPLAN, pero hasta ahora eso no se ha hecho.