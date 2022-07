Equidad de género en el Ejército es cada vez mayor: Teniente Carrera Zaldívar

La equidad de género dentro del Ejército Mexicano cada vez es mayor y se refleja en el número de mujeres que causan alta cada año, a decir de María de Jesús Carrera Zaldívar, Teniente Enfermera del Hospital Militar de zona de La Boticaria de Veracruz, desde su ingreso ha visto las mismas posibilidades.Su grado actual es de teniente y como enfermera, se puede ascender hasta Coronel, categoría que espera alcanzar con perseverancia y disciplina.Poco a poco debe ir escalando de grados, lo cual se logra con exámenes de conocimiento y físicos, en lo que asegura se dan de manera equitativa entre hombres y mujeres."Como mujeres tenemos más posibilidades de estudiar y de crecer profesionalmente. No he tenido dificultades. Es difícil el medio (pero) nada que no se pueda realizar. Para todos son las mismas oportunidades de crecimiento laboral, personal. Todo se logra. Yo acudí a mi promoción ascendí y estoy en el grado que me toca. Soy teniente y el próximo año estaré aplicando para Capitán Segunda", dijo.La vida de María de Jesús, ha sido en el Ejército Mexicano desde que egresó del bachillerato e ingresó a los estudios militares. Afirma que se ha adaptado a los ejercicios físicos y a la disciplina y que lo más difícil es estar lejos de su familia.Señala que deben estar disponibles para desplegarse en caso de emergencias y atender a la población.Como enfermera fue parte del equipo médico que enfrentó la crisis sanitaria del COVID-19.“Aquí es diferente (en) los horarios de trabajo. No son iguales a los de allá afuera, a veces nos exigen más tiempo de los servicios. Obviamente estás lejos de casa, son exigencias que uno tiene que hacer un pequeño sacrificio cuando nos mandan algún lugar fuera, a los desastres. Todo eso es para apoyar y para eso estamos”.Apenas son ocho años en la vida de la milicia y como enfermera aspira a realizar una especialidad y llegar al máximo grado.