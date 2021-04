El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, adelantó que actuará por la vía legal en contra del periódico Notiver, de la ciudad de Veracruz, por presunta difamación y daño moral al publicar información falsa de su persona.



Y es que este miércoles, el diario porteño publicó información sobre una presunta investigación de la Secretaría de Hacienda en contra del funcionario estatal, así como que le habrían sido congeladas algunas cuentas bancarias.



Esta situación, reiteró Cisneros Burgos, es falsa, pues sólo tiene dos cuentas de débito e igual número de tarjetas de crédito y no es objeto de investigación alguna, por lo que procederá jurídicamente.



“Por supuesto, vamos a presentar una denuncia, porque creo que en Veracruz todos tenemos que conducirnos en el marco de la ley, una denuncia ante la autoridad civil para que resarzan el daño moral que ocasionan con este tipo de publicaciones totalmente falsas; por publicar situaciones que van en contra de la integridad de una persona y por difamación”, adelantó.



Recordó que en junio del año pasado fue objeto de una campaña que publicó dicho medio, cuando enfermó de COVID-19 y publicaron una imagen que no correspondía a su persona, así como detalles falsos de su salud.



“Este presunto pasquín que distribuye información en el puerto de Veracruz, siempre se conduce con falsedades, lo mismo hizo el 18 de junio del año pasado cuando un servidor estuvo enfermo de COVID, circuló una fotografía que no era de un servidor, además violando datos personales de un servidor por una enfermedad, lo que publicó era totalmente falso, entre otras cosas que estaba yo intubado”, dijo.



Cisneros Burgos comentó que, en esta ocasión, nuevamente es objeto de un ataque mediático que señaló proviene de “intereses oscuros”, de personajes que -mencionó- defiende el medio.



“Hoy nuevamente al servicio de intereses oscuros, se niegan a reconocer que en Veracruz las cosas han cambiado, filtra una información que no llega a ser un rotativo profesional porque carecen de veracidad sus publicaciones, pues difunden información totalmente falsa, primero porque un servidor no tiene cuentas bancarias, lo único que tiene son tarjetas de crédito y dos tarjetas de débito, no tengo recursos importantes en esas cuentas y siempre en mi vida me he conducido con toda probidad”, reiteró.



Y es que afirmó que, a diferencia “de otros”, él se ha conducido en todo momento “con probidad”, por lo que no cuenta con propiedades en el extranjero y tampoco es objeto de investigaciones por sus pertenencias.



“A diferencia de otros que protegen en ese pasquín, que viven en el Conchal y tienen propiedades en el extranjero, vienen de Francia y viajan a Nueva Zelanda, Australia y han salido en los Panamá Papers, yo siempre me he conducido en la vida con toda probidad porque a mí no me mueve ningún interés económico, me mueven mis principios y convicciones, esos difícilmente los van a poder corromper”, afirmó para terminar el Secretario de Gobierno.