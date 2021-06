Erick Ruiz, el próximo Presidente Municipal de Emiliano Zapata

Esta madrugada, alrededor de las 5 horas, las autoridades electorales entregaron la constancia de mayoría a Erick Ruiz Hernández, quien, con más de 8 mil 700 votos a favor, ganó esta contienda electoral y fungirá como Presidente Municipal durante el periodo 2021-2024.



Tras revisar 52 de 95 casillas que pertenecen al municipio de Emiliano Zapata, a petición de la coalición que ocupó el segundo lugar, se determinó que no hay variación entre los resultados obtenidos del OPLE y los del conteo que terminó pasando la 1 a.m., por lo cual, Ruíz Hernández es el candidato electo para ocupar el cargo.



“En primera instancia se acordó que se revisarían 46 casillas, posteriormente se anexaron otras cinco, sin embargo, no se encontraron errores del primer conteo que cambiaran el resultado obtenido el día lunes. Triunfó la democracia y eso me da mucha alegría”, expreso Erick Ruíz.



Acompañado de su suplente, Sergio Romario Romero, la síndica única electa, Karem García Sánchez y la suplente de síndica, María del Carmen Zamudio, Erick Ruíz reiteró el compromiso que tiene con el pueblo de Emiliano Zapata, asegurando que todos los proyectos propuestos se realizarán durante su administración.



De igual manera, agradeció a su equipo de trabajo y compañeros que se unieron a su proyecto, además de quienes defendieron la democracia en la revisión de casillas.



“Este triunfo es de ustedes y para ustedes. Tengan por seguro que la transformación continúa en nuestro municipio y que los proyectos se llevarán a cabo en medida de lo posible según prioridad. No los defraudaré, mi compromiso siempre será con el pueblo” finalizó el morenista.