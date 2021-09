Ernesto intentó asesinar a Karla a martillazos; “riéndose, decía que mataba un ratón”

La madre de Karla Guadalupe, la joven de 27 años que fue atacada a martillazos por su expareja, Ernesto "N", pide que se haga justicia y que dicho sujeto sea detenido por el delito de feminicidio en grado de tentativa.



Karla fue atacada al interior de su domicilio en la colonia Zaragoza, en la ciudad de Veracruz.



"Lo que más me duele es que salió riéndose y cuando ella gritaba de dolor, le preguntaba qué tenía Karla y dijo cínicamente que estaba matando a un ratón, que le daba miedo; pido justicia porque mi hija no es un ratón, todo el peso de la ley", dijo.



Karla se encuentra grave por 6 golpes en la cabeza que recibió, tiene inflamado el cerebro, se encuentra intubada y requiere una operación, le recomiendan que sea en el Instituto Mexicano del Seguro Social pero apenas van a buscar asegurarla, dijo Corey Pulido.



"Esta grave, le van a hacer una operación de su cerebro y lo que quiero es llevarla hasta el Seguro Social para que tenga mejor atención, no tiene seguro porque tiene 3 meses que entró y quiero pedir ayuda para que llegue ahí, platiqué que si era riesgoso y sí. Ella está conectada, esta intubada. Karla está grave, solamente Dios va permitir que vuelva a salir y vuelva a ser esa niña con ilusiones".



Esta no era la primera vez que Ernesto agredía a Karla; hace 3 años la atacó mientras dormía y también terminó en el hospital, desde entonces se separaron.



Su familia cree que la tenía amenazada porque así ocurrió en el pasado, le robaba sus pertenencias y le pedía dinero.



"Volvió a agarrarla, la cazó. Le dio 6 martillazos en el cerebro. Karla desde que empezó su carrera aquí se hizo novia de él, lo ocultó hasta el día que la golpeó, me enteré hasta el día que vine al hospital que tenía lesión de cráneo también, fue leve, cuando ella salió de este problema me contó todo. Le robaba su laptop, siempre la amenazó de que me iba a matar", dijo.



Tras separarse, se fue a Cancún pero regresó por la pandemia y encontró trabajo en Veracruz, desde hace 3 meses viajaba constantemente a ver a su familia a Cosamaloapan.



"Yo pido que no quede impune y pido justicia para esta persona, quiso acabar con la vida de mi hija pero no lo consiguió, Karla esta ahí y pido justicia, por primera vez, hace 3 años no la pedí, levanté el acta y lo dejé ir, hice la denuncia y cuando me entregaron a mi hija le prometí a Dios dejarlo ir, que hiciera de su vida lo que quisiera, desgraciadamente no lo entendió así pero yo no sabía que él sí la quería matar".



Su mamá afirma que hasta el momento lo saben nada de su paradero pero le han informado amigos y conocidos que salió de Veracruz rumbo a la Ciudad de México y fue visto en la Central de autobuses.



También conocen de otras agresiones a chicas en Cosamaloapan.



En tanto, sus amigos y familia hacen cadenas de oración para que Karla mejore.