Ernesto Pérez Astorga, el “Senador de los empresarios”: CONCAMIN

En la reunión del Consejo Directivo de CONCAMIN efectuada este jueves en el hotel Fiesta Americana de Veracruz, el Presidente, José Abugaber Andonie, agradeció al Senador Ernesto Pérez Astorga por atender los temas y solicitudes del sector empresarial e industrial, y por ello señaló que es “el Senador de los empresarios”.Durante su intervención, el Presidente de la Industria Confederada mencionó que gracias a la gestión de Pérez Astorga se han podido concretar diversos temas de relevancia, no sólo en el Senado de la República sino también con el Gobierno del Estado de Veracruz, una zona estratégica de inversión e interés para el sector empresarial e industrial.Del mismo modo recordó que por razones del destino el Senador por Veracruz, también fungió como Secretario de Desarrollo Económico y Portuario, desde donde se empezaba a fraguar una estrategia de la mano del sector para detonar la economía del estado, sin embargo tuvo que atender el llamado Senado en dos ocasiones para suplir al titular Ricardo Ahued Bardahuil, quien ahora es alcalde de Xalapa.Sin importar que ahora se encuentra en un escaño distinto, ha coadyuvado con alianzas benéficas para los empresarios e industriales veracruzanos.Ernesto Pérez Astorga emergió de las Cámaras Empresariales para después incorporarse al escenario político en el que hasta ahora se encuentra, no obstante no ha dejado de gestionar con el sector, y sirve de puente entre las instancias gubernamentales y los sectores económicos e industriales de la zona sur-sureste del país.