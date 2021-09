Es complicado rescatar a perros pitbull maltratados: Animalistas

La encargada del refugio “Maussi Rescate Animal”, Araceli Jiménez, indicó que los reportes que se reciben con mayor frecuencia son sobre perros pitbull maltratados o abandonados.Lamentó que, en estos casos, el albergue animal debe rechazar los rescates, debido a que esta raza de perros requiere un lugar especial y separado del resto de los animales.Explicó que, durante el proceso de adaptación, los perros buscan designar al líder de la manada y esta raza es muy fuerte y en caso de pelear, tiene superioridad sobre los demás, por lo que muchos animales podrían verse lastimados.“Es un tema muy sensible, porque nosotros no rescatamos perros pitbull no porque sean perros agresivos, no lo son, el problema es que como cualquier animal que llega a un refugio para la adaptación con los demás animales tiene que haber una pelea, porque tienen que designar quien es el líder de la manada, el problema con esta raza es que es muy fuerte, si se pelea con los demás no será equitativa, siempre habrá una superioridad porque sus mandíbulas son muy fuertes y puede lastimar más animales”, detalló.En este sentido, aseguró que se trata de un animal marginado y satanizado por sus características, por lo que una vez adquirido por sus dueños, suele ser abandonado.“Para rescatar pitbull casi siempre rechazamos hacerlo, porque no es posible porque no tenemos lugares adecuados para ellos, son los reportes que más recibimos, ya no los quieren, los tienen en el abandono, siempre hay pretextos, son los más marginados y satanizados, no son agresivos pero por su raza son fuertes”, comentó.Dijo que desafortunadamente también estos perros son usados para peleas, lo que los ha marcado aún más y es difícil que la gente los adopte.“Se sabe que hay personas que los ocupan para peleas, son perros de moda, compran mucho esta raza en las colonias populares, creen que da estatus y fiereza, así como lo fueron perros como el dóberman y rottweiler, es el momento del pitbull”, aseveró.Finalmente, admitió que no se les ha podido brindar el apoyo como lo requieren pero insistió en que es necesario tener un lugar especial para este tipo de animal.