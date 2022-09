Es grave la violación de Derechos Humanos de NNA, que migran por México

en ningún momento reinteró que la migración infantil es grave

A quien corresponda,Desde Asylum Access México, solicitamos el derecho de réplica con la finalidad de que se publiquen aclaraciones sobre datos difundidos en la nota "" debido a que la información que integra la notaes inexacta y/o tergiversada.El día de ayer 8 de septiembre del 2022, medios de comunicación entrevistaron a la Directora de Asylum Access México, Alejandra Macías, quien compartió un panorama sobre la situación que se enfrenta la niñez y adolescencia en contexto de movilidad humana a los medios de comunicación, entre los que se encontraban reporteros de Al Calor Político. La nota que publicaron el día de ayer 8 de septiembre, contiene datos equivocados, mismos que describimos a continuación:Esta nota va firmada por Adriana Luna.El título está mal,y no se hizo mención a este dato. El problema al que se enfrentan es que no hay coordinación entre los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal para dar respuesta y garantizar los derechos de la niñez migrante. La movilidad de NNA es debido a la situación de violencia en sus países de origen que les obliga a huir y en su paso por México se enfrentan a violaciones de derechos humanos.No tenemos cifras de NNA que pasan por México. La Directora de Asylum Access México, y para esto, deben coordinarse entre las autoridades de las localidades de acogida, no se debe militarizar las fronteras ya que obliga a que las personas tomen caminos más peligrosos y muchas personas caen en manos del crimen organizado y muchos de ellos son víctimas de extorsión, secuestro y abuso sexual.Por ende, solicitamos que se realicen las aclaraciones de nuestra solicitud de réplica con la misma importancia y hacia la misma audiencia ante quien se difundió la información original.Agradecemos de antemano su pronta respuesta.Karla P. Dávila Cessa