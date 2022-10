Es “inaudita” la mala administración en el Poder Judicial: Abogados

La integrante del Foro Metropolitano de Abogados, Dulce Romero Aquino, recriminó que son culpa de los litigantes los malos manejos al interior del Poder Judicial, motivo por lo que ahora no se van a construir 12 Ciudades Judiciales en la entidad, uno de estos proyectos cancelados en Orizaba.Además, advirtió, que si se les cancela a las empresas que las iban a edificar, sin duda alguna se tendrá que pagar una penalización."Vamos a seguir insistiendo en que se realice la Ciudad Judicial, nosotros los abogados y los justiciables no tenemos la culpa de la mala administración que ha tenido el Poder Judicial y que en este momento le recae a la magistrada Inés Romero. Imagínate, ahora dice voy a cancelarlas, no quiero que se hagan y no ha pensado en penalizaciones que seguramente manejan las consultoras o con las empresas en su contrato".Por ello dijo que como Foro se realizarán acciones legales y seguirán insistiendo en la construcción de la Ciudad Judicial para el distrito de Orizaba, pues tanto abogados como justiciables no pueden continuar en el abandono judicial.Añadió que es lamentable que después de dos años, ahora la Magistrada Presidenta salga con la idea de cancelarlas."Y la pregunta que viene de la mano es: ¿dónde está el dinero que ingresa al Poder Judicial? ¿Dónde queda? Porque diariamente el Poder recaba con las copias certificadas y multas, mucho dinero", dijo.La experta en leyes consideró como inaudito que por caprichos o mala administración no se vayan edificar estas Ciudades Judiciales.Además, reiteró, se va perder dinero porque al no realizarse las construcciones, hay una falta de compromiso con lo acordado.