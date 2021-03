Es obligación de las autoridades electorales juzgar con perspectiva de género: TEV

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, indicó que las autoridades electorales deben juzgar con perspectiva de género y tienen la obligación, a pesar de que las partes no lo están solicitando, de realizarlo al momento de dictaminar sentencias.



Durante la Conferencia Virtual: Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, organizada por la Comisión de Cultura Cívica, Igualdad y Equidad de Género del 10 Consejo Distrital Electoral de Xalapa del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que se cuenta con un marco jurídico robusto y con diversas reformas, sobre todo en el reconocimiento de las garantías que ofrece la máxima norma en el país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para gozar de las diversas protecciones y evitar la discriminación.



Reconoció que, a través de los tratados internacionales, los órganos deben garantizar la participación de las mujeres, además ser diligentes cuando se presenten actos de violencia política en razón de género.



Díaz Tablada aseguró que en el año 2020 hubo una reforma estructural en donde se buscaba eliminar la violencia política en razón de género, “creo hay algo muy importante y sobre todo a tomar en cuenta, la intención del legislador para poder hacer todas esas reformas para eliminar, erradicar y prevenir la violencia política es definitivamente el mensaje a la no tolerancia de la violencia en contra de las mujeres.”



Aseguró que existen tratados internacionales, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la convención de Belém do Pará, donde se preocupa por la participación de las mujeres y, sobre todo, muestra inquietud cuando hay postulación de mujeres.



Reiteró la existencia del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y la importancia del catálogo en mención, toda vez que, una persona que se encuentra inscrita posteriormente no podrá participar como candidato en el próximo proceso electoral.



“En el Tribunal Electoral de Veracruz, hemos ordenado que se incluyan las personas que comentan violencia en el catálogo, para que se tome a consideración al momento en que pretendan contender para este proceso electoral”



En la conferencia virtual participaron Josué Cervantes Martínez, consejero presidente del Consejo Local de INE Veracruz; Eduardo Gerardo Romay Olmos, pPresidente del Consejo Distrital 10 Xalapa; Ingrid Petterson Díaz, consejera electoral del Consejo Distrital 10; María Eugenia Castillo Reyes, consejera electoral del Consejo Distrital 10 y Aarón Ojeda Jimeno, consejero electoral del CD 10, quienes son parte de la Comisión de la Cultura Cívica y Equidad de Género.