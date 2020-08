ESBAO ya cobra inscripción de mil 200 pesos por alumno, en Córdoba

Tutores de la Escuela Secundaria y de Bachilleres de Artes y Oficios (ESBAO) se quejaron por el cobro de cuotas que realiza la Sociedad de Padres de Familia.



Señalaron que contrario a que la Sociedad del nivel secundaria de esta misma institución educativa acordó de no cobrar hasta que haya semáforo verde, éstos ya establecieron que deberán pagar mil 200 pesos por alumno.



Es a través de mensajes de WhatsApp como los vocales de la Sociedad de Padres están informando que deberán cubrir la cuota a nombre de la Secretaría de Educación/Escuela de Bachilleres, Artes y Oficios y como fecha límite el 31 de agosto próximo.



Los quejosos explicaron que están conscientes que deben pagar, pero no una cuota muy elevada, pues para poder entregar tareas deben contratar internet y comprar dispositivos móviles y para ello tendrá que adquirir otras deudas para poder cumplir con el ciclo escolar.



Ante ello, hacen un llamado al titular de la SEV, Zenyazen Escobar García para que tome cartas en el asunto pues tienen perder la matrícula de sus hijos por no poder pagar.