Escasez de vehículos atrasa renovación de parque vehicular de Policía de Atzacan

Aunque el ayuntamiento de Atzacan tiene la intención de renovar su parque vehicular empezando con la Policía Municipal, debido a la escasez de vehículos van a “cuentagotas”, indicó el alcalde Mario Vargas Amador.Mencionó que aunque se ha hecho el pedido a las agencias automotrices, no se han podido adquirir las cuatro unidades que se tienen proyectadas para este año.“Al no haber la suficiente oferta vamos a cuentagotas, pero ya se les dotó de una patrulla, hablamos con el proveedor de la agencia y nos dijo que en julio no fue posible, pero a finales de agosto se nos podrían dar otras dos más”, expuso.Señaló que actualmente en la corporación policiaca se cuenta con dos patrullas, las cuales se adquirieron en el 2011, que fueron dos Mitsubishi que se compraron en la administración del entonces presidente Lucio Juárez, lo que quiere decir que en 11 años no se ha adquirido un sólo vehículo para la corporación.Agregó que también se busca contratar más elementos y se habían fijado el objetivo de contar con un total de 46, pero debido a que las finanzas no están sanas por los pendientes que dejaron la anterior administración y los laudos que les ha tocado pagar, a la fecha sólo se cuenta con 24.Indicó que no se podrá invertir en todo lo que se quiere, por lo que este año se adquirirán cuatro patrullas y el próximo se atenderá lo referente a la plantilla de la policía.Vargas Amador sostuvo que se tiene el proyecto de invertir en cámaras de videovigilancia, pero eso se hará hasta el tercer año.