Escuela de Coatzacoalcos espera dinero de “La Escuela es Nuestra”

Durante los primeros tres meses de este 2023, se espera que los trabajos de rehabilitación de la escuela primaria “Artículo 123” inicien, una vez que bajen los recursos del programa La Escuela es Nuestra.La tesorera del Comité de Padres de Familia, Gergina Escalante, explicó que actualmente recopilan la documentación pertinente para poder acceder al beneficio que esperan sea de aproximadamente 600 mil pesos.Lo que se atendería de forma urgente es el domo principal, aunado a dos salones del ala derecha y dos del ala izquierda."Nos vimos favorecidos con el programa, como saben todo lleva un proceso, un tiempo y ya para este periodo estamos generando los documentos que nos piden. No tenemos fecha definida de inicio, pero ya el proceso va avanzado", dijo.Sostuvo que en los últimos días se han tenido reuniones para ver el tema de las tarjetas en las que recibirán el recurso y es probable que próximamente inicien los trabajos.La señora Georgina aseguró que todos los trámites han sido transparentes e involucrando a directivos y más integrantes de las otras mesas directivas.La madre de familia destacó que este no es el único recurso que esperan poder aplicar pues antes de concluir el 2022, el Secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, se comprometió a destinar 8 millones de pesos para este plantel con más de 70 años de antigüedad en Coatzacoalcos."Visitó la SEV y después vino con el alcalde y se comprometió ante los padres de familia y gente de espacios educativos de que íbamos a ser beneficiados con aproximadamente la suma de 8 millones de pesos para la parte restante porque con el recurso de La Escuela es Nuestra no lograríamos abarcar lo que la escuela necesita", dijo.Recordó que la Secretaría de Bienestar les da solo 4 meses para ejercer el recurso que reciban, de ahí que esperan que pronto llegue el dinero de La Escuela es Nuestra para poder trabajar lo antes posible en la ejecución del monto que les sea otorgado."La parte a reparar, tomando en cuenta que somos un solo inmueble ante Bienestar, pero somos 4 claves diferentes, se escogió el área común del acceso central y hacia los costados, dos salones de cada lado, para ser lo más equitativo posible. En caso de que lleguen más recursos tras la promesa del Secretario se irá trabajando mitad y mitad", dijo.La escuela Artículo 123 necesita no solo la atención del acceso central, sino también en otros 8 salones distribuidos en la instalación que es utilizada por 4 claves educativas.