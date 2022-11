Escuela de Cuichapa carece de docente de 4° grado desde inicio del ciclo

Padres de estudiantes de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, de la localidad Providencia, municipio de Cuichapa, “tomaron” el plantel en protesta por la falta de un docente titular del cuarto grado.Desde antes de las 8:00 de la mañana llegaron los padres de familia para cerrar el portón, colocaron sus cartulinas y evitan la entrada de los profesores como medida de presión para el secretario de la SEV, Zenyazen Escobar García, dé solución a este problema, luego que padres de familia señalan que desde que empezó el ciclo escolar no tienen titular de cuarto grado.Advierten que no abrirán la escuela hasta en tanto no les envíen al profesor porque lamentaron que sólo así, bajo presión, voltean a esta escuela.Comentaron que sus hijos ante la falta de un docente se están arrasando, porque no es lo mismo que les den por visto los temas y que el alumno haga lo que pueda, a que tengan un profesor frente al alumnado.Hicieron un llamado al gobernador Cuitláhuac García, para que tome cartas en el asunto y solucione este problema que enfrentan.