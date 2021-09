Escuela de Xalapa frena clases presenciales por caso de COVID

La confirmación de un caso positivo de COVID-19 en la Secundaria General 3 "Profesor Antolín Torres Mendieta" preocupó a los vecinos de la calle Privada Primo Tapia, de la colonia Emiliano Zapata, en Xalapa, acusando además que la institución no ha sido desinfectada.



Al acudir al plantel educativo se comprobó que permanece cerrado, sin ningún aviso público que indique la suspensión de actividades presenciales; no obstante, el contagio despertó temor entre los habitantes del área circundante.



"Claro que sí, ¡cómo no (nos va a dar miedo)! Pero ya sabe uno que tiene que cuidarse, yo ahorita entro y me desinfecto los zapatos y de hecho casi todos lavan sus frentes y toman sus propias medias", dijo un vecino.



Así como él, personas que viven en los alrededores del plantel confirmaron que desde ayer miércoles dejaron de venir los alumnos y sólo se presentaron algunos profesores, quienes junto con la dirección decidieron cerrar las puertas y aplicar una cuarentena de 14 días.



Según detalla el plantel en sus redes sociales, el miércoles las clases debieron ser presenciales; sólo jueves y viernes son a distancia de manera virtual.



"Ayer nada más vinieron los maestros, nada más a ver cómo quedaba todo y ahora (hoy jueves) ya ni se pararon por aquí y no han hecho fumigación, no se ve que hicieran alguna fumigación, yo estoy levantando esta basura que les toca a ellos, imagínese", criticó el colono mientras barría las calle.



Reiteró que pese a que desde el pasado martes se reveló el contagio de un docente, cuyo nombre fue omitido por las autoridades sindicales, ninguna autoridad se ha acercado a la escuela a desinfectar sus salones de clases y demás espacios.



"El Gobierno no ha dado nada, los líquidos (para la desinfección), se los están pidieron a los papás", acusó la persona entrevistada al añadir que el lunes y martes sí acudieron los estudiantes en pequeños grupos y conforme lo decidieron los padres para evitar contagios de Coronavirus en la institución.



Por su parte, el padre de uno de los alumnos de la Secundaria indicó que desde ayer miércoles les comunicaron vía WhatsApp de la suspensión de clases presenciales y su hijo, que lo acompañaba, señaló que recibirán la enseñanza de manera virtual.



"Desde ayer mandaron un comunicado a los grupos de WhatsApp de los padres de familia, de que se suspendían las clases (por el caso positivo de COVID-19). Solamente hubo clases lunes y martes", manifestó.