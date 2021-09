Escuela de Xalapa vuelve a clases tras contagio de docente

La directora de la Secundaria General 3 "Profesor Antolín Torres Mendieta", María de Los Ángeles Gutiérrez Valdivia, confirmó que los dos grupos de alumnos que tuvieron en contacto con la profesora que dio positivo al COVID-19, y por lo que se suspendieron clases la semana pasada, fueron aislados; mientras que los demás reanudaron clases este lunes, tras la suspensión decretada el pasado miércoles.



Expuso que el fin de semana fueron desinfectadas las instalaciones del plantel, ubicado en la calle Privada Primo Tapia, de la colonia Emiliano Zapata de Xalapa, y cuya matrícula es de aproximadamente 800 estudiantes.



"Desde el fin de semana de desinfectó toda la escuela, se hizo una limpieza en general, se siguió el protocolo y se recibieron los niños en tiempo y en forma, con todos los cuidados, y se emitió un comunicado para informarle a los padres que los grupos Segundo "G" e "I", estuvieran bajo resguardo y no vinieran a la escuela", expresó.



La docente añadió que la instrucción dada a los tutores es que sus hijos no acudieran a la institución y que estuvieran revisando su salud para verificar que no se hubiesen contagiado del Coronavirus, y en caso de síntomas lo informaran a la Dirección a su cargo.



"Estamos trabajando normalmente. Desde el primer día que comenzamos a laborar, se dividieron los grupos. En el turno matutino son más alumnos, y se separaron los grupos semanalmente, viene una semana un grupo, y el otro la siguiente semana (lunes, martes y miércoles), y de manera virtual los jueves y los viernes", precisó.



Gutiérrez Valdivia indicó que en el caso del turno vespertino, al ser menos estudiantes, su enseñanza sí es presencial toda la semana; decisión que fue respaldada por los padres de familia.



"Están viniendo la mitad, si son un grupo de 30 alumnos, vienen 15 y sí han venido. Nosotros tomamos la lista de asistencia y dividimos, 15 y 15; y los padres estuvieron de acuerdo, hay un boletín que publicamos en la página web de la escuela en el que especificamos a detalle cómo íbamos a trabajar y ellos saben perfectamente cómo estamos trabajando", aseguró la directora.



Además, aseguró que hasta este lunes ningún tutor de los niños que fueron aislados, se ha comunicado para informar sobre un posible contagio de SARS-COV-2, apuntando que en caso de que de llegara a presentar una nueva infección en el plantel, el o los grupos involucrados serán enviados a sus casas, y los demás seguirán acudiendo.



Manifestó que al ser menores de edad, cuentan con una área de resguardo, en el que los estudiantes permanecen en lo que avisan a sus papás para que vengan por ellos.



"Desinfectamos constantemente, afortunadamente tenemos los recursos para la desinfección, el gel antibacterial, para todo lo que tenemos que hacer. La sana distancia en los salones, están señalados con tiras de plástico, donde no se pueden sentar, uno sí y uno no. Están bien distribuidos", puntualizó la responsable de la Escuela Secundaria General Número 3 de Xalapa.