Escuela para trabajadores recibe a jóvenes que no son del sector laboral

La escuela secundaria para trabajadores “Manuel Rentería Ramos” de Lomas de Barrillas atiende actualmente jóvenes bajo dispensa de edad con una excelente demanda.



Mirna García Ávalos, subdirectora de la escuela, expresó que son estudiantes con dispensa de edad pues al no haber demanda de trabajadores en sí, se ha aceptado a adolescentes que están precisamente en edad escolar.



Explicó que en la zona no hay escuelas secundarias, de ahí que la “Manuel Rentería” es una opción importante para los interesados en continuar sus estudios y no han encontrado espacios en otros sitios.



"Trabajamos con alumnos que tienen dispensa de edad, aunque no hay trabajadores como tal pero sí tenemos una excelente matrícula. No tenemos carencias de alumnado. Estamos en el turno vespertino, son alumnos que salen preparados para el nivel superior", dijo.



Añadió por otro lado que ya se ha trabajado en la limpieza del plantel ante el inminente regreso a clases, esto de la mano de los padres de familia.



"Hemos estado trabajando con padres de familia, director en la limpieza, chapeo y la intención para cuando se tenga que regresar. Nosotros sabemos que nos debemos a jóvenes y niños y estaremos listos", afirmó.



La exregidora recordó que la vacuna antiCOVID-19 fue obtenida por la mayoría de los docentes de la escuela, es por ello que también ya esperan más tranquilos el regreso a clases, aunque reconoció que no están listos al 100 por ciento.



"Como institución educativa debemos apostar a apoyar a niños, jóvenes de la comunidad de Lomas de Barrillas y en ese tenor pues ya nos hemos ido preparando", sostuvo.



La profesora dijo que sí hay preocupaciones y necesidades pues es una colonia con carencias, motivo por el que muchos padres de familia aún no han sido vacunados y por supuesto los niños tampoco, pero aún así se hará lo posible que al regreso todo se haga bajo las medidas necesarias de salud.



"Sabemos que como jóvenes ellos tal vez no guarden la distancia requerida entonces debemos tener un gran cuidado y empeño para estar con cada uno de ellos atendiendolos, no sabemos las fechas, pero en el momento en que se nos requiera como docentes ahí estaremos presentes", finalizó.