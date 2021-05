Escuelas de región Coatepec también analizan regreso a clases

Personal docente y administrativo de algunos planteles educativos en el municipio de Coatepec y Teocelo ya es convocado por los directivos para tener reuniones sobre el próximo retorno a clases presenciales.



De acuerdo con información por parte de profesores, indicaron que los directores los han convocado a reuniones virtuales para darles mayores detalles sobre el posible regreso a clases.



“Nos convocaron a reunión vía zoom en próximos días, nos dijeron que nos darán mayor información del regreso, aunque no nos dieron más detalles”, indicó una docente del nivel Secundaria.



No obstante, aseguraron que algunos sindicatos no han sostenido ninguna reunión con los agremiados para tratar el tema.



Cabe señalar que apenas hace unos días, la Secretaría de Educación solicitó a todo el personal educativo de Bachilleratos sumarse a la Jornada de Capacitación “Regreso a Clases Seguro”, que se llevará a cabo del 18 al 21 de mayo.