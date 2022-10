Escuelas de Tihuatlán no obligan a festejar Día de Muertos, aclaran

Luego de que la Red Evangélica del Estado pidió que no se obligue a estudiantes no católicos a festejar el Día de Muertos, pues, aunque se respeta, no comparten estas creencias, el profesor Orlando Aguilerio Hidalgo, supervisor de Telebachilleratos del Estado de Veracruz, aseveró que no son obligados.En entrevista, señaló que, aunque esta festividad es más una tradición relacionada actualmente con lo cultural que con lo religioso, como institución educativa se respetan las decisiones de los padres de familia.“Nosotros tenemos una gran apertura tanto de inclusión como de respeto hacia las tradiciones y creencias de todo ser humano. A pesar de que esto (el Día de Muertos) es una tradición cultural, se puede llegar a confundir, sin embargo, somos respetuosos de las decisiones de los padres de familia”, señaló en entrevista.Con ello, dejó en claro que los alumnos que no deseen participar en festejos como El Xantolo, no se les ha de obligar, pero tendrán que realizar otras actividades extraescolares, como deportivas y artísticas, para que completen su educación integral.El docente recordó que algo similar ha ocurrido cuando padres de familia, en alusión a los Testigos de Jehová, que se oponen a que sus hijos rindan honores a la bandera nacional.“Todavía hay algunos casos, pero somos respetuosos y lo único que nosotros les pedimos a los jóvenes, en este sentido, es que sean respetuosos de nuestros símbolos patrios, de los eventos educativos y culturales que se estén llevando a cabo, y que mantengan una conducta decorosa, y con eso para nosotros es más que suficiente”, concluyó.