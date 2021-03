Escuelas de Tuxpan en el abandono, a un año sin clases presenciales

Justo a un año de la suspensión de clases presenciales por la pandemia de COVID-19, por ahora no se prevé el regreso a las aulas después del periodo vacacional de Semana Santa, señaló el delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Odilón Nava Sánchez.



Mientras tanto y salvo excepciones, la maleza crece en decenas de escuelas, donde la basura se acumula y las instalaciones como canchas deportivas y domos lucen deterioros.



Hace un año la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió adelantar las vacaciones de Semana Santa y declaró suspensión de actividades entre el 20 de marzo y el 20 de abril, como medida preventiva ante la pandemia en el país, recordó Nava Sánchez.



Pero después de ese periodo ya no hubo regreso presencial a clases y una gran cantidad de planteles lucen en el total abandono.



Al respecto, padres de familia y maestros justifican que no hay recursos económicos para el pago de conserjes que hagan labor de limpieza y mantenimiento, pues se dejaron de captar cuotas escolares a través de las sociedades de padres.



Sin embargo, autoridades educativas señalan que se podrían organizar labores en grupos pequeños, a fin de darle mantenimiento a los planteles, para lo cual se deben tomar en cuenta medidas de higiene recomendadas por la Secretaría de Salud.