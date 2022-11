Escuelas de “zonas tranquilas” no necesitan Operativo Mochila: Educación Primaria Estatal

Para la directora general de Educación Primaria Estatal, Nanyelly Teresa Zaldívar Sobrevilla, hay regiones de la Entidad donde no se requiere el Operativo Mochila al tratarse de "zonas tranquilas", pues consideró que tienen pocos alumnos y maestros, por lo que la estrategia no aplicaría.Aunque no reveló el número de instituciones donde no se pondrá en marcha este esquema preventivo en materia de seguridad escolar, expresó que dependiendo de la circunscripción, de la problemática y organización de determinado plantel es como se pondría en marcha."Hay escuelas que no requieren el Operativo. A nivel estatal, nosotros tenemos en primarias nada más la mitad de escuelas de organización incompleta en zonas rurales, donde no es necesario este operativo. No es necesario porque son zonas muy tranquilas, hay pocos niños, porque son pocos maestros, los padres de familia salen a trabajar al campo y no están solicitando este operativo".La maestra explicó que se entiende como zona tranquila donde no ha habido ningún incidente, y por ello los padres deciden."Al final de cuentas las propuestas que hace nuestro secretario quedan a consideración de la comunidad educativa, que son docentes, padres de familia y alumnos", dijo.Incluso aseveró que la mayoría de las instituciones de primaria estatal están consideradas como zona tranquila, donde no se requiere o no se han presentado ninguna problemática de violencia.Finalmente apuntó que el secretario de Educación, acaba de anunciar que los colegios deben organizarse y una parte fundamental son los padres de familia, pues ellos llevan el proyecto en cada una de las instituciones para la revisión de mochilas.