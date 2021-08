Escuelas deben cumplir condiciones de infraestructura y sanidad: CNTE

Los trabajadores de la educación no están en contra del regreso a clases, pero sí de que se haga sin las condiciones de infraestructura adecuada, sanidad y vacunación de toda la población, indicó Maximino Jiménez Antonio, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadore de la Educación (CNTE).



Señaló que el Estado debe garantizar que el alumnado tenga las condiciones óptimas en las escuelas, empezando desde la infraestructura y servicios a fin de que los planteles que no tienen drenaje o agua potable o mobiliario, cuenten con ellos.



Incluso, dijo, que se tenga el personal necesario para atender a los alumnos, pues hay escuelas de todos los niveles en el medio rural y urbano que carecen de los maestros o trabajadores.



Agregó que también se debe ver el tema de la vacunación, para que toda la población esté inoculada y así haya menos riesgo.



Otro aspecto imprescindible, consideró, es el de la sanidad en las aulas, en donde el Estado debe garantizar que esta parte sin cargar económicamente el costo a los padres de familia, que no están en condiciones de hacerlo ni tampoco les corresponde.



Jiménez Antonio indicó que desde el día 16 de agosto y hasta el 21, la CNTE aplicará un cuestionario entre padres de familia para que sean ellos los que opinen si consideran que sus hijos pueden regresar a las aulas en las condiciones en que están los planteles actualmente.