Escuelas deben esperar que padres recojan a sus hijos, señala SEV ante caso Fátima

Directivos y docentes de escuelas de todos los niveles en Veracruz deben esperar a los padres y madres de familia para la entrega de sus menores de edad después de clases, señaló el subsecretario de Desarrollo Educativo, Moisés Pérez Domínguez.



"Una de las funciones que tiene cada uno de los profesores y de los directivos es desde luego salvaguardar la integridad física de los estudiantes. Hay, desde luego, un reglamento por cumplir y se debe esperar a los padres de familia para la entrega de los alumnos y de tal modo que docentes y directivos tienen bien identificados a los padres de familia y a los tutores que recogen a diario a los estudiantes", dijo.



En los casos cuando los padres y madres no pueden asistir a la escuela, entonces se les marca por teléfono para determinar una hora para recoger a los niños y niñas, sin límite de tiempo para la espera.



"En el caso de Veracruz, no tenemos aún casos que lleguen a la Fiscalía, es el hecho que los docentes con mucha responsabilidad, porque somos profesores frente a grupo, tenemos que esperar a que lleguen y por protocolo, avisar a las autoridades", dijo.



Enfatizó que las escuelas no pueden dejar fuera a los niños y niñas después de clase, porque deben salvaguardar la integridad de los menores.



Recientemente, a nivel nacional, causó polémica el caso de la niña Fátima, quien fue asesinada luego de que una mujer se la llevara tras salir de clases de la Escuela Primaria “Enrique Rébsamen”, en la Ciudad de México.