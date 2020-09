Escuelas no deben cobrar cuotas ante crisis, insiste Regidor de Coatepec

El regidor octavo de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, consideró que la instrucción de la Secretaría de Educación (SEV) sobre que las instituciones educativas no deben de pedir las cuotas escolares hasta que se dé un regreso a clases presenciales, debe respetarse.



Y es que dijo, que la crisis económica que está dejando la pandemia impide que algunos padres puedan aportar esta cuota, que es voluntaria.



“Si ya se trata de una indicación de la SEV que no se cubran las cuotas en este momento, se debe de respetar, como Ayuntamiento sólo somos un brazo auxiliar en materia educativa porque quien debe garantizar la educación es el Estado y la Federación”, detalló.



No obstante, aclaró que los padres en conjunto con los directores y docentes y autoridades pueden efectuar brigadas y faenas para poder tener en pie las escuelas durante los meses que duren las clases virtuales.



“Sabemos que las escuelas de esto se mantienen pero en estos momentos es cuanto padres de familia, instituciones y autoridades pueden poner un grano de arena no en el tema económico, no se puede exigir a los padres un pago pero sí podemos aportar haciendo faenas, brigadas”, comentó.



Finalmente, recomendó a los padres de familia, en caso de que alguna escuela esté haciendo un cobro más elevado o estén exigiendo un pago, a que acudan a la Delegación de la SEV para poner su queja y que así la institución actúe.