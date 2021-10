Escuelas no pueden obligar a festejar el Día de Muertos, advierten Evangélicos

El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, hizo un llamado al secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, ante la supuesta obligatoriedad de festejar el Día de Muertos en los planteles de la entidad, lo cual afirmó, va contra la libertad religiosa de quienes no comulgan con la fe católica.En conferencia de prensa, afirmó que la semana pasada recibió tres reportes de Acayucan, Coatzacoalcos y Córdoba, en los que aparentemente se estaban condicionando las calificaciones de los estudiantes a participar en la elaboración de los altares y ofrendas."Venimos a hacer una solicitud pública, concretamente y directamente al secretario de Educación de Veracruz a que por favor instruya a los supervisores, directores, maestros a qué sean respetuosos y respeten los derechos humanos de los niños, y que no obliguen a nuestros alumnos a festejar el Día de Muertos", indicó.Trujillo Álvarez afirmó que la creencia, fe y convicción de la comunidad evangélica es que a los muertos se les recuerda, se les respeta y se les guarda en el corazón, pero no se les celebra."La Biblia dice que dejamos que los muertos entierren a sus muertos, los difuntos y seres amados deben estar en nuestra memoria y en nuestro corazón. Honrarlos en vida, no en muerte", comentó.El líder evangélico en Veracruz subrayó que respetan esta tradición mexicana, porque además de su colorido, contribuye a la activación económica de las familias y negocios que se dedican a la elaboración de pan y otros productos típicos de dicha celebración."No creemos en ello, y en muchas ocasiones los maestros, los directores, quieren obligar a nuestros alumnos, cada año nos pasa lo mismo, a celebrar esto que nosotros no creemos. Entonces ya empezaron un poquito el acoso a los alumnos, a quererlos obligar. Ya recibimos algunas llamadas la semana pasada", externó.Guillermo Trujillo Álvarez exigió que "no se metan" con la Educación de sus hijos, al querer forzarlos a festejar el Día de Muertos, y condicionar sus notas a ello. "Que los califiquen con otro ejercicio, con otra tarea", pidió.