Escuelas particulares de Banderilla, listas para regreso a clases

Algunos planteles educativos particulares iniciarán clases presenciales el próximo lunes en algunos municipios, así lo informaron directivos.



Es el caso de la Escuela AXTLI - Centro de Estimulación Académica “Simón Bolívar”, en el municipio de Banderilla, la cual se prepara para el regreso a clases presenciales el lunes 24 de mayo.



Al respecto, la directora Nallely Rivas informó que la mayoría de los padres de familia expusieron estar de acuerdo con el regreso, por lo que la escuela ya está lista para ello.



Explicó que para poder reaperturar, se debe cumplir con todos los protocolos que exige la Secretaría de Salud, como la instalación de filtros en los accesos, en donde se deberá tomar la temperatura a los alumnos, quienes tendrán que portar cubrebocas y careta; además de la desinfección de ropa y zapatos.



También refirió que se tuvieron que hacer adecuaciones en los espacios, mismos que están marcados para mantener la sana distancia entre los estudiantes y el uso de señáletica con recomendaciones sanitarias.



No obstante, dijo que en el caso de este instituto se tuvo que preparar desde hace seis meses para este regreso e incluso se realizó un manual de protocolos, el cual está certificado por el IMSS.



Resaltó además que el número de alumnos será limitado pues se irán rotando, así también dijo que se llevará a cabo una estrategia denominada “burbuja social”, la cual obliga a docentes, alumnos y padres de familia a cuidarse de manera estricta, para evitar contagios.



Asimismo, la profesora indicó que, en el caso de la primaria, será hasta el 14 de junio cuando inicien labores presenciales con las mismas medidas de salud mencionadas.



Finalmente, agregó que las clases serán híbridas, para aquellos padres que aún no deseen que sus hijos regresen a las aulas.



Escuelas públicas urbanas no quieren el regreso hasta el siguiente ciclo escolar



Sin embargo, en escuelas públicas de municipios con concentración de población como Xalapa, padres de familia se resisten a un regreso presencial, pues consideran que aún no existen condiciones de salud para ello.



Es el caso de la Escuela Primaria Práctica Anexa a la Normal Veracruzana, quien informó que derivado de un análisis de las condiciones escolares y familiares efectuado en días anteriores, se determinó continuar hasta el cierre del ciclo escolar con las clases a distancia.