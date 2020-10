Escuelas particulares que den clases de manera presencial podrían perder su clave, pues no está permitido al estar aún vigente en el municipio en semáforo epidemiológico naranja, señaló el delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Rogelio Gamboa Dorantes.



Hasta ahora, en Córdoba no han tenido quejas pero ya fue sancionada una escuela en el municipio de Fortín.



Asimismo, indico que habrá clases presenciales en enero, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, las escuelas ya deberán estar desinfectadas, tener filtros y trabajar en el modelo híbrido, es decir no pueden estar todos los alumnos en un horario para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19.



Por el momento, siguen las clases a distancia y es la SEV quien vigila el avance de los estudiantes y los docentes.