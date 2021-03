Escuelas privadas de Coatepec quiebran por la pandemia

Debido a la pandemia, algunas escuelas privadas comienzan a cerrar sus puertas de manera definitiva, denunciaron algunos alumnos y padres de familia.



Es el caso de la Escuela de Bachilleres “Enrique Laubscher” en el municipio de Coatepec, la cual, según testimonios, suspendió sus clases en línea desde el año pasado.



De acuerdo a información, la escuela durante la pandemia se sostuvo con clases virtuales por varios meses, sin embargo, poco a poco fueron faltando docentes para proporcionar las clases.



“Los alumnos siguieron teniendo clases en línea, pero empezaron a despedir o a faltar los docentes, hasta las clases en línea fueron disminuyendo, entonces se quedaron sin clases en línea y cerraron”, indicó un padre de familia.



Ante la situación, el plantel optó por cerrar sus puertas y actualmente el inmueble se observa abandonado y con anuncios de renta.



Sin embargo, ahora los exalumnos y padres de familia, se encuentran inconformes debido a que la institución no les ha hecho entrega de su documentación.



“Hay una inconformidad, debido a que la escuela no les entregó su documentación para poderse inscribir en otras escuelas, no tienen sus documentos y han estado marcando a la escuela, pero nadie contesta y están desesperados”.



Asimismo, algunos de los inconformes, aseguraron que acudieron a la Delegación de la SEV en Coatepec para solicitar apoyo, no obstante, nadie les ha podido ayudar.



“Fue un grupo de alumnos a la delegación, entre ellos mi sobrina, pero hasta el momento nadie los ha atendido, se están organizando para que les regresen sus papeles, porque nadie les da la cara”, mencionó un familiar de los afectados.