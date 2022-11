Escultor habla sobre su obra “Niña Lectora”, del Centro Recreativo Xalapeño

En el Centro Recreativo Xalapeño el escultor José Luis Pérez Sánchez presentó la maqueta original de la obra “Ximena” (Niña Lectora) y explicó los orígenes de la pieza.“Esta pieza es de una niña que existe, no es algo que yo me haya imaginado o que haya ocurrido. Fue un encargo de unos clientes de la ciudad de Pachuca. La gente tiene mucha imaginación y se han creado historias alusivas a la pieza que ha tenido un reconocimiento importante en la sociedad xalapeña. Pero también me he enterado de que se han creado historias que no necesariamente están apegadas a la realidad”.Al respecto, comentó que ha escuchado teorías acerca del origen de esta escultura, “por ahí escuché una de tantas de qué la niña había sido una niña maltratada, una niña que sufría mucho en su casa y se refugiaba en la lectura y que era su forma de evadir su hostil realidad. Suena novelesco, o de algún cuento y no está mal porque esto denota que la gente tiene imaginación”.“Lo cierto es que esta niña existe, no es una niña maltratada, todo lo contrario. Es una niña privilegiada y lo digo en el más amplio sentido de la educación y no por el estatus social económico”, refirió y agregó que en ese tiempo tendría 13 años, pues fue en el 2015.El artista compartió que en una visita a unos clientes notó a la mujer del matrimonio triste a causa de la partida de su nieta a Estados Unidos junto con sus padres, por lo cual la extrañaba al recordar cómo se sentaba en el jardín cada día a leer, situación que llevó al escultor a sugerirle a estos clientes de Pachuca hacer la escultura que hoy conocemos. Esta escultura habría implicado un trabajo a distancia, elaborándola a partir de fotografías y con las medidas de la niña llamada Ximena, quien viajaría después para que el artista detallara la obra.Pérez Sánchez dio a conocer que la maqueta de La Niña Lectora podría estar a la venta a personas interesadas.También refirió que tiene interés por reproducir a Ximena en otros estados de la República, teniendo un acuerdo para poder replicarla tres veces más, ante lo que podría llevar esta obra a más lugares.