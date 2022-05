Especialistas no quieren ir a pueblos ni “ciudades pequeñas” de Veracruz: IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, expuso que si bien están contratando a médicos especialistas en todo el país, la mayoría de los interesados sólo buscan una plaza en la Ciudad de México.Por esta razón, existen espacios de trabajo en pequeñas urbes de la provincia y en pueblos indígenas para los que ningún especialista está interesado, la mayoría de los cuales están en Veracruz y otras entidades.En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario federal evidenció que en total ofertan 13 mil 765 vacantes pero hay 9 mil 725 que no cuentan con ninguna postulación.Agregó que 3 mil 390, de las 9 mil 725 plazas que no tienen postulantes, se encuentran localizadas en municipios con población menor a 200 mil habitantes y ningún especialista busca encontrar un espacio laboral en esos lugares.“Son municipios, para ponerles un ejemplo, como Taxco, como Cuautla, como Boca del Río o como Zacatecas; no necesariamente son zonas rurales, son ciudades pequeñas pero que no están recibiendo en este momento interés de los médicos que se están registrando”, observó.El 38 por ciento de estas vacantes en ciudades pequeñas se encuentran en Chiapas; Michoacán y en Veracruz, según la información presentada por Robledo Aburto.Si se consideran los niveles de rezago social, 787 vacantes están localizadas en municipios con rezago social de medio a muy alto y tampoco cuentan con ninguna postulación. De este caso, el 57 por ciento de estas vacantes se encuentran en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.Además, 573 vacantes están localizadas en municipios indígenas que no han recibido ninguna postulación y el 55 por ciento de los espacios laborales se encuentran en los estados de Chiapas, Hidalgo y Veracruz.Respecto a la Jornada Nacional de reclutamiento y contratación para médicos especialistas, dijo que se han registrado 9 mil 275 para plazas únicas con al menos una postulación.Mencionó que hay 19 mil 964 postulaciones con el primer corte al 31 de mayo, apuntando que cada médico puede elegir hasta 3 postulaciones y las ciudades concentran la mayor cantidad de postulaciones.En primer lugar está la Ciudad de México, mientras que el Estado de Colima únicamente cuenta con 23 postulaciones.“Después de la Ciudad de México siguen Jalisco con mil 511; Puebla con mil 311; el Estado de México con 760 con más postulaciones”, refirió el directorDe acuerdo con la información presentada, Veracruz registra un total de mil 11 postulaciones.El director general del IMSS añadió que la convocatoria seguirá abierta hasta el viernes 3 de junio, por lo que el martes 7 de junio se darán a conocer los resultados finales para ese mismo día hacer las invitaciones que inicien el proceso de contratación.Recordó que hay 13 mil 765 vacantes, de las cuales 9 mil 115 son plazas únicas de especialidad, unidad y turno pero únicamente hay 4 mil 40 vacantes con postulaciones o 9 mil 725 sin postulaciónLa mayoría de los interesados buscan un lugar en el INSHAE, de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, con 24 aspirantes de 27 espacios, cubriendo el 90 por ciento.De los 116 espacios en PEMEX hay 73 registrados, con el 63 por ciento; del ISSSTE hay 441 postulantes para 728 plazas, con el 61 por ciento; del IMSS hay 907 interesados por mil 862 plazas, con el 49 por ciento; del INSABI hay 2 mil 250 postulantes para 5 mil 22 plazas y del IMSS Bienestar son 345 postulantes para mil 360 espacios, con el 25 por ciento.Casi el 75 por ciento de los interesados tienen entre 30 a 39 años; en general hay 51.1 por ciento de hombres y 48.9 por ciento de mujeres. En 6 especialidades se concentran el 66 por ciento de las vacantes.Para medicina interna hay mil 753 vacantes y 333 médicos postulantes; para urgencias médico quirúrgicas hay mil 728 plazas y 450 médicos postulantes; para ginecología y obstetricia hay mil 572 vacantes y 989 médicos postulantes.Para Pediatría hay mil 517 vacantes y 949 postulantes; para anestesiología hay mil 367 vacantes y mil 310 médicos postulantes y para cirugía general mil 97 vacantes y 571 médicos postulantes.