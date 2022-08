Espectaculares de diputados para difundir su trabajo, ofensa al pueblo: Huerta

La colocación de espectaculares para la difusión de actividades legislativas son recursos económicos tirados al vacío y una ofensa al pueblo, aseguró el delegado federal de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta.Tras ser cuestionado si acudiría al informe de labores del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, que tendrá lugar este domingo en Minatitlán, añadió que no fue invitado.Asimismo, explicó que hay otras formas de dar a conocer las actividades realizadas durante la gestión de los diputados y no precisamente haciendo un informe."Están obligados por Ley los diputados de informarle a la Cámara las acciones que uno realice y eso lo hace en un informe, no en película ni en exposición ni justificación ni espectaculares ni vídeos ni publicidad, que al final todo eso lo paga el pueblo. Ahí échenle una revisión ustedes que son investigadores profesionales, cuánto se gasta la gente en esos asuntos, porque lo paga el pueblo no lo pagan ellos.“Es lastimoso ver tanto despliegue de recursos económicos tirados al vacío porque esos espectaculares son ofensa para el pueblo", dijo.De su presencia en el evento destacó: "No (iré); yo tengo mucho trabajo, no desprecio nada ni a nadie pero mi trabajo es con el pueblo. Yo con el pueblo siempre estaré pegado y no acostumbro a ir a ese tipo de eventos. Ni de él ni de nadie. A lo mejor ya saben que no voy a ir y por eso no me invitan a ninguno de esos eventos. Pero hay que trabajar".Huerta recordó que él ya fue diputado dos veces y fue con trabajo como dio a conocer al pueblo sus gestiones."Yo ya fui diputado dos veces y la verdad es que debería de tener otro, es mi punto de vista. El periodo de la 62 Legislatura hice trabajo muy importante de promoción de una comisión que investigara al que era presidente, Enrique Peña Nieto, porque fue un raterazo. Hice un libro que se llama Regalos Obscenos. En ese tiempo yo luché para que la Cámara lo investigara, nada más que me bloqueó el PRI, PAN y PRD. Ahora que bueno ya empieza a salir el iceberg de la corrupción, hay formas en que uno trabajando puede difundir las acciones que uno hace y no necesariamente con informes. A todos los diputados, son 500 diputados, que se pongan a trabajar, a servirle al pueblo, eso es lo que deben hacer", finalizó.