Esperan aplicar dosis de refuerzo a 18 mil adultos mayores de Orizaba

Se estima que un promedio de 18 mil adultos mayores reciban, en la jornada de vacunación del 16 y 17 de diciembre en Orizaba, su dosis de refuerzo contra el Coronavirus, indicó el encargado de programas federales en la zona de Orizaba, Rogelio Rodríguez García."Tenemos dos sedes: una en el auditorio Gutiérrez Zamora y la otra en la escuela Manuel M. Herrera que está por el mercado Cerritos, por eso hacemos un llamado para que los adultos mayores vengan a recibir su refuerzo"."Aunque debemos aclarar que son los adultos mayores que se vacunaron antes de julio, los que se vacunaron de julio en adelante todavía no pueden vacunarse sino que tienen que pasar seis meses".Añadió que es importante que los abuelitos lleven su registro impreso del portal mi vacuna.gob.mx porque el registro también sirve como un filtro, pues pide la CURP y la última fecha en que fueron vacunados."Si ellos están inmunizados de julio a la fecha, no les va a permitir tener este formato. Para esta jornada vamos a vacunar un poquito más de 18 mil personas, más los que se vayan a vacunar para recibir sus segundas dosis o primera de Cansino".Finalmente, dijo que hasta el momento no se tiene previsto alguna fecha para otros municipios y es probable que pudiera darse la vacunación de refuerzo el próximo año en otros municipios.