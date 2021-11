Esperan gran repunte de turistas en playas durante invierno

La actividad turística en todo el país se está activando y los destinos de playa se preparan para la temporada invernal porque son los más solicitados, afirmó el presidente nacional de la Asociación de Hoteles y Moteles, Juan José Hernández Carrillo.Señaló que destinos como Cancún y Acapulco, a pesar de los temas de violencia que se han presentado en las últimas semanas, son los que más repunte presentan.“Rápidamente estamos reactivando, el sector turístico, los lugares de playa se están reactivando a todo lo que da, en temporada invernal, ya hay muchas reservaciones en muchos de los destinos de playa”, indicó.En entrevista en Boca del Río, precisó que a nivel nacional la inseguridad ha afectado a los destinos turísticos, por ello, pidió a las autoridades reforzar la seguridad no sólo en estas ciudades de mayor captación de visitantes, si no, en todo el país.En este sentido, se pronunció porque se manejen mejor los temas de violencia para evitar que afecte a todo el país.“Es un tema de todo el país. Creo que todos tenemos derecho a la seguridad, en todos los destinos las autoridades militares, navales que ahora son ellos los que están a cargo que refuercen, no condenamos a las autoridades, vamos a unirnos para trabajar todos juntos, denunciando, haciendo saber las cosas que están sucediendo para no esperar a que se haya rebosado un vaso para ver qué se va a hacer”.Hernández Carrillo, indicó que no hubo cierres definitivos de establecimientos debido a complicaciones derivadas de la pandemia del COVID-19“El tema de los aforos, se perdió muchísimo dinero porque hubo que seguir pagando gastos operativos de los hoteles, hay hoteles que tienen en la Riviera maya 3 mil habitaciones y que no puede operar y aforo del 10 por ciento y los gastos de luz, son daños”, finalizó.