Esperan instalación de Consejo de Bienestar Animal, en Coatzacoalcos

La implementación del Consejo de Bienestar Animal en Coatzacoalcos deberá ser prioridad para la nueva administración municipal, comentó José Francisco González Aynez, director de la facultad de Medicina Veterinaria de la UPAV.El profesional de animales expuso que la Ley de Protección Animal del estado de Veracruz establece que estos consejos deben existir, sin embargo, durante la administración de Víctor Manuel Carranza no se logró concretar esta figura con la que se daría certeza a denuncias y acciones encaminadas a proteger a las mascotas.“Si se llega a conformar este consejo, están las instituciones de ahí y a través de nosotros dentro de los programas tienen que estar también junto con las universidades, para ir a las colonias y las escuelas y dar platicas de maltrato animal y cuidados,que la gente sepa que hay una ley y que hay delitos y que no se trata de tener un perrito por tenerlo, ya en otros estados están más adelantados ya hay registros de los perritos y hasta cierto punto se pagan impuestos por el perrito, no se puede tener un perro y dejarlo en la calle abandonado”, dijo.Ante tal situación hizo un llamado enérgico a la ciudadanía a denunciar el maltrato directamente en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales, pues en la mayoría de los casos la gente sólo se hace en redes sociales.“Para hacer una denuncia tiene que ir acompañado con pruebas eso es algo importante, es algo que se desconoce, piensan que con el internet y descalificar ya se está haciendo una denuncia, entonces si es importante que se hagan como lo marca la leypara que se pueda cumplir y a esta gente se le pueda sancionar”, señaló el Médico Veterinario Zootecnista.El también presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Pequeñas Especies, dijo que la Dirección de Protección Animal debe dar acompañamiento legal en las denuncias, así se logrará fincar responsabilidades establecidas en la ley contra los infractores.