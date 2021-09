Esperan la vacuna antiCOVID para niños con cáncer

La representante legal de la Asociación Orizaba Propone (AOPAC), Michelle Fragoso Martínez, mencionó que se espera que cuando se llegue a dar la vacunación antiCOVID para menores de edad, los niños con cáncer sean considerados.Recordó que estos niños viven una situación que no se relaciona con la pandemia, pues antes de que ésta apareciera ellos ya tenían ese padecimiento y afortunadamente la asociación no ha registrado afectaciones por el virus.Mencionó que estos menores reciben un tratamiento con fármacos muy fuertes para combatir su enfermedad, ya sea leucemia o tumores sólidos, y sus padres han extremado cuidados con ellos para que no se vean afectados.Indicó que actualmente en todo el país hay mucha inquietud por el tema de la vacunación a los menores de edad e incluso hay padres que han amparado a sus hijos para que los inmunicen, por lo que seguramente los médicos ya están analizando todo esto y en su momento, cuando se apruebe la inoculación a este sector de la población, se les considerará a los niños con cáncer.Mientras llega ese momento, indicó que se mantienen los apoyos en entrega de despensas a sus familias para garantizar su alimentación, con los estudios o incluso algún medicamento oncológico si les hace falta.