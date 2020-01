Esperan más de 2 mil visitantes a Fiesta Patronal de Chacaltianguis

Paseo por el río, cabalgatas, suelta de toros, actividades religiosas y artísticas se llevarán a cabo en las fiestas de “Nuestro Señor Jesús”, en el municipio de Chacaltianguis, donde esperan la llegada de más de 2 mil visitantes.



Además, se velará por la integridad de los animales que se utilizarán para la tradicional celebración.



La presidenta municipal de Chacaltianguis, Maira Janet Torres Domínguez, informó que se contará con el apoyo del Estado, por medio de la Secretaría de Protección Civil y Secretaría de Salud, así como la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, para dar certeza a los asistentes.



Puntualizó que en lo que se refiere a la actividad de la suelta de todos que se lleva a cabo, luego de pasear al Santo por el río, se coordinan con la Secretaría de Medio Ambiente para asegurar que los animales no sufrirán ningún tipo de maltrato.



“Se hace un plan de trabajo en Pro-Toro, que no dañemos al animal, tenemos que hacer conciencia de que la suelta de toros existe, pero que nos podemos divertir sanamente”, dijo y detalló que dentro de las acciones que se contemplan es que no se permitirá a menores de edad en el interior del ruedo, así como tampoco la introducción de bebidas alcohólicas.



La Edil acotó que se soltarán seis toros, cada uno por espacio de 20 minutos, donde reiteró que se cuidará en todo momento que los animales no sean maltratados.



Para finalizar, la Alcaldesa hizo una invitación a la población del resto de la entidad a que visiten las festividades de “Nuestro Señor Jesús”, en Chacaltianguis, que se llevarán a cabo del 24 al 27 del presente mes de enero.