Esperan que cambio en SSP mejore seguridad en autopistas

Con el cambio de titular en la Secretaría de Seguridad Pública se espera también un cambio en las estrategias de seguridad, por ejemplo, en la autopista hacia Puebla, pues hasta ahora no cubren ni el 50 por ciento de las necesidades, señaló el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial Orizaba-Córdoba, David Castañeda Roldán.Mencionó que aunque las autoridades digan que hay mayor seguridad, esto no se percibe así y es algo que ha pegado a transportistas, empresarios y turistas, unos por las pérdidas que les representa, el tiempo que tardan en recuperar sus unidades y la rapiña por los accidentes.Señaló que las estrategias que se han aplicado no han dado los resultados deseados y los transportistas que pertenecen al CCE están muy afectados.Mencionó que la inseguridad desmotiva a todos y los turistas, al saber que la autopista es insegura, optan por irse a otros lugares en donde encuentren menos riesgos.Reconoció que el problema no es sólo de Veracruz, sino también de Puebla, por lo que es importante la coordinación entre los gobiernos de ambas entidades.Castañeda Roldán indicó que se espera que con la llegada del capitán Cuauhtémoc Zúñiga se establezcan nuevas medidas y no haya pasividad de las autoridades.