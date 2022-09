Esperan que presupuesto 2023 contemple hospital en Cerro de la Galaxia, en Xalapa

“Una petición que en el Congreso de la Unión se está formulando en el presupuesto de 2023 es que Xalapa necesita un nuevo hospital que venga siendo del Instituto Mexicano del Seguro Social que está desde hace más de 10 años prometido y no está aterrizado”, así lo señaló Carlos Salvador Abreu Domínguez, coordinador general del Semillero Empresarial para el Desarrollo de México.Así mismo, refirió que se espera que en el cierre de trimestre y con otras condiciones de salud calificando el COVID una condición endémica, se aproxima el gasto de inversión pública en los tres niveles de gobierno. Pues dijo que se ha visto cómo los ayuntamientos invierten fuertemente en obras. Ante lo cual pidió a las autoridades que se tomen en cuenta a las empresas locales para activar la economía.Refirió Abreu que pese al Instituto Mexicano del Seguro Social realice un buen trabajo, este está saturado, “si nos damos una vuelta al área de urgencias del Instituto, las clínicas están saturadas, hace falta esa inversión y esperemos que nuestros legisladores, senadores y diputados federales le pongan ese punto al presupuesto para que ya se haga realidad este hospital que es muy necesario. Vimos en qué situación se encuentra la región, como estuvo rebasado con el tema de COVID y hubieron muchas operaciones y tratamientos que se pospusieron”.Ante la espera de esta posibilidad, hizo un llamado a los legisladores para participar con Ernesto Pérez, quien está al frente de la Comisión de Hacienda en el Senado para que revisen y hagan realidad este presupuesto especial para la zona de Xalapa, pues señaló que este hospital del Cerro de la Galaxia ya está prometido.“Todos los que somos del sector privado hemos estado pagando las cuotas obrero patronal con mucho sacrificio pero de 30 años para acá se sigue pagando pero no ha crecido en infraestructura, hay un déficit. Se necesita de manera urgente para que no nos vuelva a tomar de sorpresa una situación como lo qué pasó en estos dos últimos años y medio”, dijo.Sobre esto recriminó la falta de infraestructura así como la falta de personal que opere estos espacios de salud, pues dijo que se deben ir proyectando las enfermedades que se están presentando hoy en día y con mayor fuerza en la población de México.También recordó que el presupuesto de ese hospital había sido de 220 millones de pesos, pero este se regresó tras no proporcionarse el terreno para la construcción por parte de la administración de Elizabeth Morales.El empresario instó a buscar alternativas a la construcción, incluso si esta tuviera que ser metropolitana; “esperemos que el gobernador Cuitláhuac García y don Ricardo Ahued que anda muy movido puedan generar la oportunidad para bajar este gran apoyo para la región. Si no hay un terreno en Xalapa que lo hagan de forma metropolitana, puede ser con Emiliano Zapata o Banderilla pero que se haga por qué hace mucha falta”.“Tenemos senadores, diputados federales, que nos ayuden a que se haga realidad. Si hay voluntad política se va a hacer. En estas semanas están viendo el tema del presupuesto 2023 y nos han dicho que ya viene”, concluyó.