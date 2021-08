Esperan que repunte economía con regreso a clases 

La economía de papelerías, zapaterías y tiendas de uniformes registró un importante repunte, gracias a que el próximo 30 de agosto inicia el periodo escolar 2021-2022 y con ello se estima que algunas escuelas de nivel básico y medio superior realizarán un regreso escalonado a clases presenciales.



De acuerdo con el empresario Ismael Hernández Villegas, las papelerías ya están surtiendo la lista de útiles escolares y en apoyo a la economía de padres de familia les ofrecen atractivas promociones en el costo de cuadernos y libretas.



“Tenemos libretas desde 25 a 100 pesos en presentación profesional de rayas o cuadros y cuadernos de 15 a 60 pesos en 100 hojas de forro sencillo a pasta dura. Somos conscientes de que la economía no está bien y queremos apoyar a los padres de familia”, sostuvo el empresario.



Indicó que la Cámara Nacional de Comercio ofrece un listado de socios comerciales para el regreso a clases con promociones y descuentos para mejorar el inicio del ciclo escolar en tiendas afiliadas de la región del valle de Orizaba.



En el rubro de palerías se estima un incremento del 47 por ciento con relación a la semana pasada y se estima que a partir del lunes se llegue a un 80 por ciento cuando los maestros entreguen las listas de útiles escolares a padres de familia.



Tocante a las zapaterías, cuatro firmas empresariales ofrecen descuentos de temporada que van del 10 al 40 por ciento para toda la familia, aunque de acuerdo con el gerente comercial Julio Miranda, no se alcanzarán las ventas de 2019.



“No todas las escuelas ni todos los alumnos regresan a las aulas. Muchos seguirán en presencial. Afortunadamente ya no hubo cierre de comercios por el tema de la pandemia que nos ha pegado fuerte y ahora solo esperar a diciembre en que la derrama de aguinaldo nos puede ayudar a recuperar ventas”, señaló.



Esperanza entre comercios de Córdoba



A unos días del regreso a clases las ventas en el comercio local no han sido las esperadas pero, hay la confianza que este fin de semana haya un repunte en la economía al menos en papelerías, zapaterias y uniformes por lo menos de un 30 por ciento señaló el presidente de la CANACO en Córdoba, Octavio Burguete Barradas.



El regreso a clases es un respiro para muchos pero reconoció el empresario que muchos padres de familia tienen incertidumbre si sus hijos van a retornar a las aulas o no.



"Muchos aun no saben si van a regresar o no, es complicado aun porque estamos ya a unos días de que inicie el ciclo y no vemos las filas como en años pasados, en este todos estamos a la espera, no se puede invertir y los padres tampoco van a comprar de más", dijo.



Aunque hay un poco de movimiento económico no es del todo satisfactorio para la economía local quizá sólo un respiro para algunos sectores dijo finalmente el entrevistado.



Por su parte, el empresario papelero Carlos Lara, comentó que nivel nacional quebraron al menos 25 por ciento de las papelerías familiares esto según registros de la Asociación Nacional de Papelerías.



"Realmente reactivación no hay, no hay saturación, no hay filas, es mínimo el nivel de ventas, quizá solo el 10 por ciento cuando antes era el del cien por ciento en esta temporada".



Reiteró que es una crisis que viven a nivel nacional lo cual consideran bastante crítico para los propietarios de este tipo de negocios.