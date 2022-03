Esperan que San Lázaro aborde Reforma Eléctrica antes del 30 de abril

La diputada federal por MORENA, Ivonne Cisneros Luján, consideró que la discusión y eventual aprobación de la Reforma Eléctrica podría darse antes del 30 de abril, día que termina el periodo ordinario de sesiones en la Cámara baja del Congreso de la Unión.En conferencia de prensa, recordó que el jueves pasado se aprobaron los lineamientos para empezar a discutir este cambio a la Carta Magna nacional por parte de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, mismas que no tienen un plazo para realizar este trabajo.Reiteró que éste es un tema prioritario para su partido y para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien fue el que la presentó en septiembre del año pasado."No hay un tiempo específico, lo que sí quiero decirles es que el periodo ordinario concluye el 30 de abril, el segundo periodo ordinario, entonces aspiramos en la Cámara de Diputados que antes de esa fecha estemos en el pleno votando lo que proceda", destacó.Cisneros Luján reiteró que era importante que ambas comisiones se constituyeran como comisiones unidas, ya que explicó que cuando se va a tratar un tema que implica una reforma constitucional, necesariamente la de Puntos Constitucionales tiene que trabajar con la comisión del tema específico (en este caso Energía)."Iniciamos con esto, una vez que las comisiones unidas emitan su dictamen, estaremos por recibirla ya en el pleno de la Cámara donde se estará votando y de conformidad con la normatividad del Congreso estará pasando posteriormente al Senado para su revisión", detalló la legisladora.En este análisis, afirmó que es obligatorio revisar a fondo toda la reforma, tomando en cuenta las diferentes opiniones durante los Parlamentos Abiertos que se llevaron a cabo por todo el país."Para que concluyamos este primer año legislativo con una votación a este respecto que es una reforma prioritaria para el grupo parlamentario de MORENA, nuestros aliados, el Presidente y para el país, es regresarle la rectoría del proceso eléctrico a la población", aseveró Ivonne Cisneros.Por otro lado, dio a conocer que este martes, en San Lázaro se discutirá la nueva Ley de Movilidad para considerar la "movilidad no motorizada" como la bicicleta, dentro de los medios de transporte, además de construir ciudades seguras, sustentables y garantizar los espacios necesarios para la movilidad de personas con discapacidad, así como promover las ciclovías, lo que será de beneficio para las urbes como la Capital Veracruzana.Asimismo, informó que ya se aprobó una reforma a la Ley de Salud para considerar a la violencia obstétrica dentro de las modalidades en que se pueden violentar a las mujeres, para así protegerlas cuando deciden embarazarse y evitar seguir normalizando ciertas agresiones incluso verbales."Si bien ya existía una Norma Oficial Mexicana para garantizar la no violencia, hoy estamos dando un paso más y se hizo una reforma legal a la ley de salud y de acceso a una vida de violencia, en la segunda se tipificó como violencia la violencia obstétrica", resaltó.