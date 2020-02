Esperan recursos de SECTUR federal para pintar fachadas de Coatepec

La Presidenta del Comité de Pueblos Mágicos en Coatepec, Givette Orea de Pérez Astorga, manifestó que a pesar de que el Secretario de Turismo Federal Miguel Torruco anunció la implementación de un programa de fachadas y un presupuesto que sería repartido entre los 121 Pueblos Mágicos del país, aún desconocen cómo y cuándo se ejecutará.



“El secretario Torruco mencionó que iba a implementar un programa de pintar fachadas y que iba a destinar una cantidad importante que se iba a dividir entre los Pueblos Mágicos para que todos tuviéramos una imagen digna que presentar a los turistas. No ha abundado en el tema y no sabemos cómo se va a ejecutar, pero ese es el proyecto que se tiene de inmediato”, dijo.



Lo anterior al ser cuestionada sobre la asignación de algún recurso por parte del Gobierno federal al Pueblo Mágico de Coatepec.



Al mismo tiempo, desmintió la llegada de 6 millones de pesos del programa federal, información que circuló hace unos días a través de redes sociales.



“Esos 6 millones de pesos es una cantidad que se había asignado la cual llegó al Gobierno del Estado y nunca llegó a las arcas municipales. Pero estamos hablando de años pasados, ahorita la realidad que prevalece en todo el país es que la manera de acceder a los recursos cambió con esta nueva administración federal. Nosotros tenemos contempladas otras maneras de acceder a beneficios para los pueblos mágicos que ya no dependen de un programa o proyecto ejecutivo como anteriormente, esta cantidad no es real”, detalló.



Refirió que sólo una vez Coatepec se vio beneficiado con dinero del programa de Pueblos Mágicos, el cual se invirtió en la instalación de cableado subterráneo en una de sus calles.



“Nosotros lo obtuvimos una sola vez, es la obra que se realizó en la calle de Aldama, todo el cableado subterráneo. Coatepec tiene 13 años que obtuvo la denominación”, finalizó.