Esperan repunte en ventas de productos esotéricos en primer viernes de marzo

Vendedores de productos esotéricos, en Coatepec, esperan que a partir de este jueves sus ventas se incrementen con el “Primer Viernes de Marzo”, fecha en la cual los creyentes de la magia negra o blanca aseguran que existe una importante fuente de energía para realizar “limpias o amarres”.



De acuerdo con estos negociantes, quienes creen en esta fecha, acuden a hacer sus compras principalmente de veladoras y lociones para realizar las denominadas “limpias y amarres”.



“Es el mes de los brujos, es cuando se da mucha energía. Esperamos que hoy y mañana esté movido, se llevan más las velas, las lociones, los muñecos con cera que son veladoras mujer y hombre, esos son para los amarres”, explicó Marisela, una de las vendedoras de estos productos.



“El trabajo que más buscan son veladoras para las limpias, para que se te quite la mala vibra, llegue el trabajo y el dinero. Pero también este día lo agarran para amarrar a la pareja, compran los muñecos, las lociones, el éter, el amoniaco para hacer sus limpias y los muñecos con fotografía o con una prenda de la persona. Ellos hacen el amarre para que estén unidas y no se rompa la relación”, comentó otro comerciante más.



Asimismo, comentaron que recientemente salió a la venta una veladora para ahuyentar al COVID-19 y una loción, por lo que la población suele buscarla mucho; sin embargo, aseguraron no tenerla en existencia por el momento, pues los proveedores tardan en enviarla debido a la demanda.



Y es que lamentaron que en días anteriores las ventas no incrementaron como se observaba en años anteriores.



“Esta semana estuvo flojo, el año pasado se veía más movimiento una semana antes del primer viernes de marzo”, finalizaron.