Esperan todo el día bajo el sol por concierto de Dalex y Sech, en el Carnaval de Veracruz

Desde la noche del domingo y bajo el sol de este lunes, los fans de los reggaetoneros Dalex y Sech llegaron a la Macroplaza del Malecón para apartar su lugar para el concierto que será esta noche por el Carnaval de Veracruz.



Provenientes de diversos municipios del Estado, alrededor de las 21:00 horas de ayer empezaron a arribar los jóvenes que esperaron meses para disfrutar de los artistas.



No importó el frío, pues habilitaron sus casas de campaña para dormir en el piso y asegurar un espacio en el sexto masivo.



"Mis amigos llegaron a las 9 de la noche, estuvieron toda la madrugada, ahorita nos turnamos, llegamos a las 9 y ellos se fueron al hotel a descansar y ahorita llegan, sólo fueron a bañarse y descansar tantito y se regresan, venimos de Piedras Negras, nos gusta el reggaetón", dijo Sara.



"Traemos casa de campaña, desayuno, venimos solos, somos como 20 y tantos, somos bastantes", dijo Mónica



"Llegué a las 6 de la mañana pero mis amigos me apartaron lugar desde las 11 y media. Ya desde ayer que estaba el concierto, estaban mis amigos apartando lugar y durmiendo en el piso", dijo Víctor.



La controversia sobre el reggaetón no importan para los jóvenes que disfrutan de éste género, por ello, disfrutan bailando y cantando desde temprana hora, preparándose para el concierto de Dalex y Sech.



"El reggaetón es algo que mueve a la gente y si no escuchas ahora, cuándo, hay música para todos y el reggaetón mueve barreras y lo sientes en tu ser, te mueve las vibras y si no escuchas reggaetón hay para todos los gustos. Somos de aquí de Veracruz", insistió Víctor.



Incluso, adultos mayores se dieron cita a la Macroplaza, no para esperar el concierto pero sí, para apartar lugar a sus nietos.



"No sé quién viene a cantar, vine para apartar lugar a mi nieta, a mi me gusta otra música pero aquí estoy", señaló Don Gustavo.